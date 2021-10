Lutto nel basket: muore dopo aver avuto un malore in campo (Di martedì 19 ottobre 2021) Lutto nel mondo del basket. Il drammatico evento è avvenuto durante un match. Ha colpito il 32enne Haitem Fathallah della Fortitudo Messina. Lutto basket (AdobeStock)Di eventi drammatici all’interno de campi sportivi ne abbiamo visti. Ricordiamo i drammatici momenti che hanno visto Eriksen accasciato sul terreno di gioco. Quella volta, fortunatamente, tutto si è risolto con un grosso spavento. Ora il danese è con la sua famiglia e cerca di lasciarsi alle spalle l’accaduto. Diversa è stata la sorte per un giocatore di basket. Il 32enne della Fortitudo Messina, Haitem Jabeuro Fathallah è morto dopo la corsa in ospedale. Il drammatico momento è avvenuto durante il match contro la Dierre Reggio. Il giocatore aveva forti difficoltà a muoversi all’interno del ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021)nel mondo del. Il drammatico evento è avvenuto durante un match. Ha colpito il 32enne Haitem Fathallah della Fortitudo Messina.(AdobeStock)Di eventi drammatici all’interno de campi sportivi ne abbiamo visti. Ricordiamo i drammatici momenti che hanno visto Eriksen accasciato sul terreno di gioco. Quella volta, fortunatamente, tutto si è risolto con un grosso spavento. Ora il danese è con la sua famiglia e cerca di lasciarsi alle spalle l’accaduto. Diversa è stata la sorte per un giocatore di. Il 32enne della Fortitudo Messina, Haitem Jabeuro Fathallah è mortola corsa in ospedale. Il drammatico momento è avvenuto durante il match contro la Dierre Reggio. Il giocatore aveva forti difficoltà a muoversi all’interno del ...

