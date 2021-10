LEGO Technic McLaren Senna GTR incontra Asphalt

(Di martedì 19 ottobre 2021)GTR accende i suoi motori su un nuovo circuito, questa volta, sulla pista di9: Legends Nell’ultimo videogioco della serie di corse, franchise che ha recentemente superato la soglia di 1 miliardo di download, fino al 30 ottobre, gli appassionati di corse potranno contendersi la pole position e vincere premi a bordo dellaGTR partecipando al primo evento in assolutoGrand Prix in un gioco. Per la prima volta, gli amanti delle supercar, gli appassionati di sport motoristici e i fanpossono mettersi al volante del modello ...

Il set LEGO Technic # 42123 Laren Senna GTR diventa digitale e scende in pista in Asphalt 9: Legends, l'ultimo videogioco della serie di corse Asphalt, il franchise che ha recentemente superato la soglia di ...