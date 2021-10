L’app Media Bar aggiunge una comoda barra con controlli multimediali (Di martedì 19 ottobre 2021) Media Bar mette a disposizione una sottile barra aggiuntiva con dei controlli di riproduzione multiMediale e un indicatore di avanzamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 19 ottobre 2021)Bar mette a disposizione una sottileaggiuntiva con deidi riproduzione multile e un indicatore di avanzamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

AmePhenix : #WhatsApp: bugfix, piccoli restyling, novità in arrivo per l’editor dei media - MarchGiusPeppuc : Ascolta Radio Evangelo Network in tutto il mondo {24 H} Streaming: - DIGITALMENTEON1 : Instagram negli ultimi anni si è trasformato da semplice app per condividere foto a strumento straordinario per att… - alltoogoIden : buongiorno pronta a scaricare l'app dei quiz della patente e farla diventare un'ossessione finché non ho media 0 errori ?? - mauriziolotito : RT @InsideMarketing: @postpickr è un tool che consente l'automatizzazione dei compiti e la riduzione del carico di lavoro: ecco le principa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Media Quest'app trasforma la barra di stato in un player musicale GizChina.it