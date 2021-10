La lectio di Locatelli a Bergamo: “Le spese per la sanità non sono un costo, ma un’opportunità” (Di martedì 19 ottobre 2021) Bergamo. “Dopo la pandemia: il valore della conoscenza e della solidarietà”. È questo il titolo della lectio magistralis che il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha regalato agli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022, celebrata lunedì 18 ottobre nell’aula magna di Sant’Agostino. Personalità illustre del mondo scientifico e culturale, Locatelli è soprattutto un bergamasco. Per questo l’amore per le sue radici non gli ha permesso di aggirare quell’immagine, l’immagine del corteo di bare che stipate all’interno dei mezzi militari, nel marzo 2020, hanno sfilato lungo le strade desolate della città. Da lì è partito per rivolgersi alla sua platea: “Bergamo ha solo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021). “Dopo la pandemia: il valore della conoscenza e della solidarietà”. È questo il titolo dellamagistralis che il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di, ha regalato agli studenti dell’Università degli Studi diin occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022, celebrata lunedì 18 ottobre nell’aula magna di Sant’Agostino. Personalità illustre del mondo scientifico e culturale,è soprattutto un bergamasco. Per questo l’amore per le sue radici non gli ha permesso di aggirare quell’immagine, l’immagine del corteo di bare che stipate all’interno dei mezzi militari, nel marzo 2020, hanno sfilato lungo le strade desolate della città. Da lì è partito per rivolgersi alla sua platea: “ha solo ...

