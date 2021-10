Green pass: Granato sanzionata, salta intervento su informativa Lamorgese (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Era inserita tra gli iscritti a parlare dopo l'informativa della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ma la senatrice de 'L'Alternativa c'è' Bianca Laura Granato ha dovuto rinunciare al suo intervento dopo la sanzione di divieto di accesso a tutti le sedi e interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni, comminatale dal Consiglio di presidenza per il rifiuto di esibire il Green pass. Granato, dopo aver seguito dai monitor del salone Garibaldi l'intervento della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha dato notizia della decisione, ha lasciato palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Era inserita tra gli iscritti a parlare dopo l'della ministra dell'Interno, Luciana, ma la senatrice de 'L'Alternativa c'è' Bianca Lauraha dovuto rinunciare al suodopo la sanzione di divieto di accesso a tutti le sedi e interdizione ai lavori parlamentari per 10 giorni, comminatale dal Consiglio di presidenza per il rifiuto di esibire il, dopo aver seguito dai monitor del salone Garibaldi l'della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha dato notizia della decisione, ha lasciato palazzo Madama.

