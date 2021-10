Ginnastica artistica, Mondiali 2021: orari 20 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di martedì 19 ottobre 2021) Mercoledì 20 ottobre proseguiranno i Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili. Vedremo all’opera sei suddivisioni, si chiuderà il programma e avremo delineato il quadro dei qualificati alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità). Si partirà alle ore 02.20 italiane e si andrà avanti fino alle ore 13.50 circa, per oltre 11 ore senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente. L’Italia è pronta per scendere in pedana: Marco Lodadio e Salvatore Maresca inseguono la finale agli anelli, Carlo Macchini si gioca tutto alla sbarra, Nicola Bartolini ci prova tra corpo libero e volteggio. Gli azzurri gareggeranno alle ore 10.20 italiane nella settima e penultima suddivisione. Di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Mercoledì 20proseguiranno idi. A Kitakyushu (Giappone) va in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili. Vedremo all’opera sei suddivisioni, si chiuderà ile avremo delineato il quadro dei qualificati alle varie finali (24 per l’all-around, 8 per le singole specialità). Si partirà alle ore 02.20 italiane e si andrà avanti fino alle ore 13.50 circa, per oltre 11 ore senza sosta da vivere tutti insieme appassionatamente. L’Italia è pronta per scendere in pedana: Marco Lodadio e Salvatore Maresca inseguono la finale agli anelli, Carlo Macchini si gioca tutto alla sbarra, Nicola Bartolini ci prova tra corpo libero e volteggio. Gli azzurri gareggeranno alle ore 10.20 italiane nella settima e penultima suddivisione. Di ...

