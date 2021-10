Formazione dirigenti scolastici neoassunti, entro il 22 ottobre nomina tutor. 350 euro per ogni Ds assegnato (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la nota 31852 del 13 ottobre il ministero dell’Istruzione ha trasmesso le linee operative per la Formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti per l’anno scolastico 2021-2022. Il periodo di Formazione e prova ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 ottobre 2021) Con la nota 31852 del 13il ministero dell’Istruzione ha trasmesso le linee operative per lae la valutazione deiper l’anno scolastico 2021-2022. Il periodo die prova ha una durata pari all’anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi. L'articolo .

Advertising

GigiPetteni : RT @fai_cisl: Incontro #formazione online per 180 dirigenti e operatori #FaiCisl su #dsagricola 2022. Presenti SG @OnofrioRota e Presidente… - InasToscana : RT @fai_cisl: Incontro #formazione online per 180 dirigenti e operatori #FaiCisl su #dsagricola 2022. Presenti SG @OnofrioRota e Presidente… - salvatorecanta2 : RT @fai_cisl: Incontro #formazione online per 180 dirigenti e operatori #FaiCisl su #dsagricola 2022. Presenti SG @OnofrioRota e Presidente… - assurdistan : @elleeffe58 @ardigiorgio Il Comunismo nasce nel 1848. Quello che si confronta, ben dopo l'ideale marxista, con il… - marchenews24 : Marche, Corso regionale di formazione per i dirigenti e gli operatori ACLI -