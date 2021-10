Emissioni - Documenti errati sulle omologazioni | Opel multata in Germania

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 ottobre 2021) L'ufficio del pubblico ministero di Francoforte ha comminato allauna multa di 64,8 milioni di euro per violazione degli obblighi informativi durante il processo di omologazione di alcuni veicoli diesel. In particolare, la Casa tedesca, oggi confluita nel gruppo Stellantis, è stata sanzionata per aver presentato agli organismi di vigilanza federaliche attestavano livelli diinquinanti considerevolmente" più bassi di quanto effettivamente riscontrato da un'indagine condotta dalle autorità inquirenti. Caso chiuso. La, che ha già pagato la multa, sottolinea come la notifica emessa dalle autorità giudiziarie di Francoforte non contenga alcuna accusa di atto intenzionale o reato, come, per esempio, la frode ai danni dei consumatori o altre questioni legate al dieselgate. Il costruttore ...