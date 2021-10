Covid, un milione di Pass in 24 ore. Uk e Russia: contagi record (Di martedì 19 ottobre 2021) record di nuovi Green Pass Covid in un solo giorno nel nostro Paese: si è raggiunta quota un milione, riportano i dati ufficiali del Governo. Su 1.049.384 nuovi Pass, il 18 ottobre, 914mila sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, altri 130 mila in seguito a vaccinazioni. L’impennata si spiega con l’obbligo della certificazione verde sui luoghi di lavoro che l’esecutivo Draghi ha imposto per decreto dal 15 ottobre scorso. Covid, la situazione in Italia Sul versante vaccini c’è da segnalare che in Italia il 18 ottobre, per la prima volta in assoluto, le terze dosi – 49.660 – sono state più delle prime vaccinazioni. Gli italiani completamente vaccinati nella sola giornata di ieri sono stati 89.078. A oggi, nel nostro Paese, sono 43,9 milioni gli italiani che hanno assunto due dosi di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 ottobre 2021)di nuovi Greenin un solo giorno nel nostro Paese: si è raggiunta quota un, riportano i dati ufficiali del Governo. Su 1.049.384 nuovi, il 18 ottobre, 914mila sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, altri 130 mila in seguito a vaccinazioni. L’impennata si spiega con l’obbligo della certificazione verde sui luoghi di lavoro che l’esecutivo Draghi ha imposto per decreto dal 15 ottobre scorso., la situazione in Italia Sul versante vaccini c’è da segnalare che in Italia il 18 ottobre, per la prima volta in assoluto, le terze dosi – 49.660 – sono state più delle prime vaccinazioni. Gli italiani completamente vaccinati nella sola giornata di ieri sono stati 89.078. A oggi, nel nostro Paese, sono 43,9 milioni gli italiani che hanno assunto due dosi di ...

Advertising

Corriere : Ieri scaricati più di un milione di Green Pass. In Lettonia nuovo lockdown e coprifuoco - rtl1025 : ?? Tornano a calare i contagi da #Covid nel #RegnoUnito, attestati nelle ultime 24 ore a 43.738, oltre quota 40.000… - simonecossu23 : @TundrasD @ladamadellago1 @Macsjd57 @GVDBossche Anche io parlo di dati veri. Avviene una reazione letale per vaccin… - Italia_Notizie : Ieri scaricati più di un milione di Green Pass In Lettonia nuovo lockdown e coprifuoco - lc71488535 : RT @Corriere: Ieri scaricati più di un milione di Green Pass. In Lettonia nuovo lockdown e coprifuoco -