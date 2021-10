Corea del Nord | nuovo test con un missile balistico Il vettore lanciato da un sottomarino

Advertising

Nuovo lancio di un missile balistico dallaNord verso il marGiappone. Il razzo è stato lanciato da un sottomarino, fa sapere l'esercito sudcoreano che per sicurezza monitorizza continuamente le manovre militari di Pyongyang. "Il ...LaNord avrebbe lanciato un missile balistico verso il marGiappone intorno alle 3.17 ora italiana ( 10.17 ora locale). Ad affermarlo sono i militari sudcoreani. Sarebbe stato testato in un ...Il missile testato da Pyongyang sarebbe stato lanciato da un sottomarino. 'Le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno attualmente conducendo un'analisi approfondita per ...Lo ha riferito Seoul questa mattina. Gli inviati diplomatici di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti si trovano a Washington per discutere una strategia comune verso il regime nordcoreano. Gli espert ...