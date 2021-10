Coppa del Mondo di short track: parte la stagione azzurra verso le Olimpiadi (Di martedì 19 ottobre 2021) Si parte. Comincia giovedì 21 ottobre la stagione di Coppa del Mondo di short track, percorso decisivo nell’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Proprio nella capitale cinese questa settimana va in scena la prima delle quattro tappe del circuito internazionale che andranno a stabilire le qualificazioni a cinque cerchi. Grande attesa in casa azzurra con la nostra Nazionale pronta a ritagliarsi un ruolo importante dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione. In copertina non solo la campionessa senza tempo Arianna Fontana, ma pure Martina Valcepina e Cynthia Mascitto tra le donne – la prima senza dubbio tra le grandi specialiste mondiali sui 500 metri e la seconda fresca campionessa italiana – ma pure Pietro Sighel – argento ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Si. Comincia giovedì 21 ottobre ladideldi, percorso decisivo nell’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Proprio nella capitale cinese questa settimana va in scena la prima delle quattro tappe del circuito internazionale che andranno a stabilire le qualificazioni a cinque cerchi. Grande attesa in casacon la nostra Nazionale pronta a ritagliarsi un ruolo importante dopo gli ottimi risultati della scorsa. In copertina non solo la campionessa senza tempo Arianna Fontana, ma pure Martina Valcepina e Cynthia Mascitto tra le donne – la prima senza dubbio tra le grandi specialiste mondiali sui 500 metri e la seconda fresca campionessa italiana – ma pure Pietro Sighel – argento ...

