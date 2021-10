Brian Perri | marito Elisabetta Canalis | chi è il riservatissimo chirurgo | nessuna crisi tra loro

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lui americano, lei sarda.edsono da tempo una coppia,e moglie dal 14 settembre 2014 e genitori della piccola Skyler. Ma come si sono conosciuti e come è nata lastoria d’amore che prosegue ancora oggi a gonfie vele nonostante le voci di una presunta(prontamente smentite)?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.