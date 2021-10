Amici 21, dopo l’inattesa eliminazione dal talent arrivano due grosse opportunità per Mirko Masia: ecco quali (Di martedì 19 ottobre 2021) Francesca Bernabini ha mantenuto la promessa fatta a Mirko Masia. Il ballerino è stato per poco tempo tra gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. dopo aver perso la sfida contro Dario Schirone, Mirko ha dovuto abbandonare definitivamente il talent di Canale 5. La Bernabini, giudice della sfida, gli aveva però promesso che gli avrebbe fatto ottenere una borsa di studio per continuare a studiare e migliorare. E così è stato. Su witty.tv è infatti apparso un video nel quale appare Mirko mentre riceve una bellissima notizia. La Mandala dance company e La Maison – Accademia di Danza hanno offerto al ballerino ben due borse di studio fondamentali per il suo percorso nel mondo della danza. La Bernardini ha spiegato al ragazzo perché da deciso di dargli questa ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 ottobre 2021) Francesca Bernabini ha mantenuto la promessa fatta a. Il ballerino è stato per poco tempo tra gli allievi della scuola didi Maria De Filippi.aver perso la sfida contro Dario Schirone,ha dovuto abbandonare definitivamente ildi Canale 5. La Bernabini, giudice della sfida, gli aveva però promesso che gli avrebbe fatto ottenere una borsa di studio per continuare a studiare e migliorare. E così è stato. Su witty.tv è infatti apparso un video nel quale apparementre riceve una bellissima notizia. La Mandala dance company e La Maison – Accademia di Danza hanno offerto al ballerino ben due borse di studio fondamentali per il suo percorso nel mondo della danza. La Bernardini ha spiegato al ragazzo perché da deciso di dargli questa ...

