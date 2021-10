Acciaio (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sempre straniero è bello. Anzi, nel caso dell’ spesso è sinonimo di problemi. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico ha marcato ancora una volta la linea, ribadendo un pensiero: troppe volte chi è venuto a investire in Italia non si è dimostrato capace di comprendere i meccanismi dell’industria nazionale. E allora è lo Stato italiano a doversi fare avanti. Il caso dell’Ilva lo dimostra fin troppo bene. Azionisti in rotta di collisione con le istituzioni locali e centrali e che alla fine cedono il passo, allo Stato. La nazionalizzazione dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, ad opera di Invitalia (100% Mef), è il risultato di tutto questo. L’Italia post pandemica deve poter però continuare a contare sulla produzione di , pubblico o privato che sia. E Giorgetti, ascoltato in audizione alla Camera ha dettato la linea. Con una premessa. OCCHIO ALLO STRANIERO “Il ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Non sempre straniero è bello. Anzi, nel caso dell’ spesso è sinonimo di problemi. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico ha marcato ancora una volta la linea, ribadendo un pensiero: troppe volte chi è venuto a investire in Italia non si è dimostrato capace di comprendere i meccanismi dell’industria nazionale. E allora è lo Stato italiano a doversi fare avanti. Il caso dell’Ilva lo dimostra fin troppo bene. Azionisti in rotta di collisione con le istituzioni locali e centrali e che alla fine cedono il passo, allo Stato. La nazionalizzazione dell’impianto siderurgico più grande d’Europa, ad opera di Invitalia (100% Mef), è il risultato di tutto questo. L’Italia post pandemica deve poter però continuare a contare sulla produzione di , pubblico o privato che sia. E Giorgetti, ascoltato in audizione alla Camera ha dettato la linea. Con una premessa. OCCHIO ALLO STRANIERO “Il ...

Advertising

emergenzavvf : Funivia del #Mottarone, sesto giorno di lavoro: prosegue per i #vigilidelfuoco il delicato compito di costruire la… - enpaonlus : Laccio di acciaio al collo L’Enpa salva un gatto - Ignazia31719350 : @simabastaroghi @isladecoco7 Il nuovo Asse Roma /Berlino... O il patto d acciaio... Anche stavolta non memori.paheremo il pegno - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 14,99 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - LucaCantamessa : @filippoclo Per fare un esempio sull'acciaio Il governo ha imposto M&A enormi al fine di ricondurre il 40% della pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Acciaio Acciaio, Giorgetti: "Concorrenza sleale Cina e India a scapito produzione Ue" La concorrenza, spessa sleale di alcune delle economie emergenti, in particolare della Cina e dell'India, ha comportato la complessiva riduzione di produttività dei maggiori produttori di acciaio ...

Nuovi sensori a ultrasuoni U1RT per la misurazione della distanza La famiglia dei dispositivi wenglor a ultrasuoni comprende inoltre dispositivi dotati di attacchi filettati M18 e M30 (UMD e UMF) in acciaio inox, nonché i sensori dalla caratteristica forma a ...

Acciaio: cresce la produzione degli Stati Uniti Siderweb Acciaio, Giorgetti: "Concorrenza sleale Cina e India a scapito produzione Ue" AGI/Vista - "Gli operatori del settore dell'acciaio vivono una situazione di incertezza per i mutamenti dello scenario, a causa delle condizioni di mercato e delle normative entro cui si devono ...

Gli aumenti di materie prime ed energia nelle catene globali del valore Le catene globali del valore stanno attraversando un momento critico, strette tra una crescente domanda a livello internazionale conseguente alla ripresa economica post-pandemia da una parte e da una ...

La concorrenza, spessa sleale di alcune delle economie emergenti, in particolare della Cina e dell'India, ha comportato la complessiva riduzione di produttività dei maggiori produttori di...La famiglia dei dispositivi wenglor a ultrasuoni comprende inoltre dispositivi dotati di attacchi filettati M18 e M30 (UMD e UMF) ininox, nonché i sensori dalla caratteristica forma a ...AGI/Vista - "Gli operatori del settore dell'acciaio vivono una situazione di incertezza per i mutamenti dello scenario, a causa delle condizioni di mercato e delle normative entro cui si devono ...Le catene globali del valore stanno attraversando un momento critico, strette tra una crescente domanda a livello internazionale conseguente alla ripresa economica post-pandemia da una parte e da una ...