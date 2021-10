Vianey e Allen a Vite al limite | così la donna ha rischiato di morire

Leggi su ck12

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La storia dia “al” è fatta di consapevolezza, dramma e rinascita, ma saranno riusciti a continuare il percorso dopo il programma?Rodriguez eLewis sono stati due protagonisti del programma di Real Time “al” che hanno chiesto l’aiuto del dottor Younan Nowzaradan per i loro disturbi alimentari legati all’obesità. La coppia quindi ha deciso di intraprendere il viaggio insieme, per perdere peso e tornare in salute.hanno intrapreso il lungo viaggio a Houston, in Texas, per vedere intraprendere il percorso di dimagrimento partendo da un peso di 270 chili di lui e 293 di lei. Il medico era convinto che i due insieme potevano perdere ...