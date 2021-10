Tiziano Ferro – Rosso Relativo Anniversary Edition: contenuti, prezzi e data di uscita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà disponibile nei negozi tra poche settimane Tiziano Ferro – Rosso Relativo Anniversary Edition in due versioni: la versione standard e la versione in box con vinili LP 33 giri. L’occasione sono i 20 anni dal disco d’esordio di Tiziano Ferro. Rosso Relativo, il primo album di inediti di Tiziano Ferro, veniva rilasciato il 26 ottobre 2001. Compie adesso 20 anni e Carosello Records lo celebra con una versione speciale per l’anniversario. Veniva anticipato dal singolo Xdono, pubblicato il 22 giugno 2001, una vera e propria hit che portò Tiziano a varcare subito i confini nazionali. Rosso Relativo, come tutti gli album ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sarà disponibile nei negozi tra poche settimanein due versioni: la versione standard e la versione in box con vinili LP 33 giri. L’occasione sono i 20 anni dal disco d’esordio di, il primo album di inediti di, veniva rilasciato il 26 ottobre 2001. Compie adesso 20 anni e Carosello Records lo celebra con una versione speciale per l’anniversario. Veniva anticipato dal singolo Xdono, pubblicato il 22 giugno 2001, una vera e propria hit che portòa varcare subito i confini nazionali., come tutti gli album ...

