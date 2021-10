Si schianta con l’auto a 24 anni, Bottanuco piange Leonardo Gerenzani (Di lunedì 18 ottobre 2021) Brembate. È domenica mattina 17 ottobre, le prime luci dell’alba e la brina che bagna la campagna quando un’Alfa Romeo Giulietta che viaggia sulla provinciale che collega Osio Sotto a Capriate invade la corsia opposta, percorre quasi una cinquantina di metri, finisce sull’erba e poi finisce la sua corsa contro un palo di un’indicazione stradale. Lo schianto è violento. Un automobilista assiste alla scena e chiama il 112. Sul posto arrivano un’automedica e un’ambulanza. Il personale medico però non può fare altro che constatare il decesso dell’automobilista al volante. La vittima è Leonardo Gerenzani, 24 anni compiuti lo scorso 17 luglio, residente a Bottanuco. Il giovane stava tornando verso casa dopo aver trascorso una nottata con gli amici in discoteca a Dalmine. Sull’asfalto nessun segno di frenata, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Brembate. È domenica mattina 17 ottobre, le prime luci dell’alba e la brina che bagna la campagna quando un’Alfa Romeo Giulietta che viaggia sulla provinciale che collega Osio Sotto a Capriate invade la corsia opposta, percorre quasi una cinquantina di metri, finisce sull’erba e poi finisce la sua corsa contro un palo di un’indicazione stradale. Lo schianto è violento. Un automobilista assiste alla scena e chiama il 112. Sul posto arrivano un’automedica e un’ambulanza. Il personale medico però non può fare altro che constatare il decesso delmobilista al volante. La vittima è, 24compiuti lo scorso 17 luglio, residente a. Il giovane stava tornando verso casa dopo aver trascorso una nottata con gli amici in discoteca a Dalmine. Sull’asfalto nessun segno di frenata, ...

