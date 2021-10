Sgomberato il presidio dei portuali a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Ma fortunatamente tutto si è risolto senza gravi incidenti. Una trentina di portuali e circa trecento manifestanti no - green pass si sono seduti per ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Ma fortunatamente tutto si è risolto senza gravi incidenti. Una trentina die circa trecento manifestanti no - green pass si sono seduti per ...

Advertising

Titti14760140 : RT @conte_Vlad1077: I sindacati dicono che il presidio di #Puzzer va sgomberato. Ecco la prova di come siano un apparato venduto al governo… - IPlebeo : RT @conte_Vlad1077: I sindacati dicono che il presidio di #Puzzer va sgomberato. Ecco la prova di come siano un apparato venduto al governo… - tigrelt : RT @conte_Vlad1077: I sindacati dicono che il presidio di #Puzzer va sgomberato. Ecco la prova di come siano un apparato venduto al governo… - ADazzetti : RT @SereDomenici: Sgomberato il presidio degli irriducibili nel porto di Trieste, a colpi di idranti. Siamo ancora in democrazia? - ElloboXxx2 : RT @conte_Vlad1077: I sindacati dicono che il presidio di #Puzzer va sgomberato. Ecco la prova di come siano un apparato venduto al governo… -