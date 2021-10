Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo l’ottava giornata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ottava giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. La Lazio batte l’Inter, la Juve supera la Roma. Ottavo successo di fila per il Napoli. l’ottava giornata di Serie A si è aperta sabato pomeriggio con il successo dello Spezia sulla Salernitana per 2-1. Vantaggio dei campani con Simy e rimonta dei L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 18 ottobre 2021) OttavadiA, tutti ie le classifiche aggiornate. La Lazio batte l’Inter, la Juve supera la Roma. Ottavo successo di fila per il Napoli.diA si è aperta sabato pomeriggio con il successo dello Spezia sulla Salernitana per 2-1. Vantaggio dei campani con Simy e rimonta dei L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Sportflash24 : #SerieA 2021-22/ Il posticipo #VeneziaFiorentina 1-0 chiude un 8° turno in cui il #Napoli consolida il primato, sal… - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: che spettacolo tra #Renate e #ProVercelli, 2-2 e tanti cartellini -