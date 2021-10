Sconcerti: “Un giocatore come Osimhen non si vedeva dai tempi di Maradona” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victor Osimhen si sta imponendo come uno dei migliori attaccanti d’Italia e d’Europa Mario Sconcerti ha parlato di Victor Osimhen nel suo editoriale per il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victorsi sta imponendouno dei migliori attaccanti d’Italia e d’Europa Marioha parlato di Victornel suo editoriale per il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @PianiMino: “Non si vedeva un giocatore come Osimhen dai tempi di Maradona, Van Basten e Batistuta” Lo vogliamo togliere il tesserino a… - pennisi00 : RT @PianiMino: “Non si vedeva un giocatore come Osimhen dai tempi di Maradona, Van Basten e Batistuta” Lo vogliamo togliere il tesserino a… - CCokina12 : RT @PianiMino: “Non si vedeva un giocatore come Osimhen dai tempi di Maradona, Van Basten e Batistuta” Lo vogliamo togliere il tesserino a… - abdo_massa : RT @PianiMino: “Non si vedeva un giocatore come Osimhen dai tempi di Maradona, Van Basten e Batistuta” Lo vogliamo togliere il tesserino a… - DiBellaAle : RT @PianiMino: “Non si vedeva un giocatore come Osimhen dai tempi di Maradona, Van Basten e Batistuta” Lo vogliamo togliere il tesserino a… -