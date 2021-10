Scene da una vittoria. Viaggio nella piazza romana del Pd in festa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il dem Roberto Gualtieri vince il ballottaggio contro Enrico Michetti, candidato di centrodestra nella corsa a sindaco di Roma. A distanza di anni da Prodi e Veltroni, piazza Santi Apostoli si riempie nuovamente. "La storia si ripete, in positivo”, ricorda una militante dem. I militanti, entusiasti per la vittoria, hanno sottolineato come il Pd — e, nello specifico caso, lo stesso Gualtieri — siano stati, e di fatto siano, l'unico argine alle cosiddette destre sovraniste. “Quella di oggi è una grande gioia", dice un'altra militante. E la piazza si colora di musica e bandiere per festeggiare la vittoria dell'ex ministro dell'Economia. Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il dem Roberto Gualtieri vince il ballottaggio contro Enrico Michetti, candidato di centrodestracorsa a sindaco di Roma. A distanza di anni da Prodi e Veltroni,Santi Apostoli si riempie nuovamente. "La storia si ripete, in positivo”, ricorda una militante dem. I militanti, entusiasti per la, hanno sottolineato come il Pd — e, nello specifico caso, lo stesso Gualtieri — siano stati, e di fatto siano, l'unico argine alle cosiddette destre sovraniste. “Quella di oggi è una grande gioia", dice un'altra militante. E lasi colora di musica e bandiere per festeggiare ladell'ex ministro dell'Economia.

