Rigore Mkhitaryan, Gavillucci: “Fallo di mano volontario. Ma andava ripetuto” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Quella del Rigore in Juventus-Roma è un’azione complessa che va analizzata in più step perché ci sono diverse situazioni nella stessa azione. Il Fallo di mano di Mkhitaryan era volontario ma il Rigore andava ripetuto perché Chiellini, che poi anticipa Mancini è entrato in area prima che calciasse Veretout“. Lo ha detto l’ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci, che ora arbitra gare di National League in Inghilterra. All’Adnkronos l’arbitro parla del calcio di Rigore assegnato da Daniele Orsato poi sbagliato dalla Roma. “La prima analisi è quella relativa al possibile fuorigioco che non c’era, visto che il tocco era del difensore della Juventus, successivamente c’è il calcio di Rigore con l’uscita di ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Quella delin Juventus-Roma è un’azione complessa che va analizzata in più step perché ci sono diverse situazioni nella stessa azione. Ildidierama ilperché Chiellini, che poi anticipa Mancini è entrato in area prima che calciasse Veretout“. Lo ha detto l’ex arbitro di Serie A Claudio, che ora arbitra gare di National League in Inghilterra. All’Adnkronos l’arbitro parla del calcio diassegnato da Daniele Orsato poi sbagliato dalla Roma. “La prima analisi è quella relativa al possibile fuorigioco che non c’era, visto che il tocco era del difensore della Juventus, successivamente c’è il calcio dicon l’uscita di ...

Advertising

OfficialASRoma : 44': Abraham viene atterrato in area, ma poi segna sugli sviluppi dell'azione proseguita da Mkhitaryan: Orsato, per… - TuttoMercatoWeb : Marelli fa chiarezza: 'C'è mani di Mkhitaryan per Abraham, gol da annullare: era rigore!' - SchoneKapelle : @PinoVaccaro77 Immagina questo scenario, viene concesso il vantaggio, gol di Abraham, interviene il VAR per il pass… - OmgIsChiara : RT @juanito92e: O goal da annullare per fallo di mano di Mkhitaryan, o rigore. Gli da il rigore, si lamentano. Sipario. - sportface2016 : #JuveRoma, #Gavillucci sul rigore di #Mkhitaryan: 'Fallo di mano volontario, ma andava ripetuto' -