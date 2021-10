Reddito di Cittadinanza: dal restyling all’impiego del tesoretto. Quale futuro? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuove tensioni sul Reddito di Cittadinanza, il cui restyling curato da Mario Draghi fa discutere fa discutere i partiti che sostengono il governo, divisi sul rifinanziamento della misura a sostegno delle famiglie in difficoltà e sull’impiego del tesoretto che emergerà l’anno prossimo grazie al rafforzamento delle politiche attive e dei controlli. Rifinanziamento e restyling Il decreto fiscale ha messo sul piatto altri 200 milioni per rifinanziare il Reddito di Cittadinanza e coprire le richieste sospese nell’ultima parte del 2021. Ma a fronte dell’impegno finanziario c’è odore di restyling. Il Premier Mario Draghi è deciso a mantenere questa misura di sostegno al Reddito delle famiglie disagiate, a patto che vengano definiti opportuni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nuove tensioni suldi, il cuicurato da Mario Draghi fa discutere fa discutere i partiti che sostengono il governo, divisi sul rifinanziamento della misura a sostegno delle famiglie in difficoltà e sull’impiego delche emergerà l’anno prossimo grazie al rafforzamento delle politiche attive e dei controlli. Rifinanziamento eIl decreto fiscale ha messo sul piatto altri 200 milioni per rifinanziare ildie coprire le richieste sospese nell’ultima parte del 2021. Ma a fronte dell’impegno finanziario c’è odore di. Il Premier Mario Draghi è deciso a mantenere questa misura di sostegno aldelle famiglie disagiate, a patto che vengano definiti opportuni ...

Advertising

matteosalvinimi : Una cosa su cui intervenire anno prossimo è Reddito di Cittadinanza. Ho chiesto di tagliarlo abbondantemente: va da… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ministro Patuanelli: “Va potenziato. Metterlo in discussione è fuori dal tempo, inspiegabi… - LegaSalvini : Salvini: «Il Reddito di Cittadinanza è un’offesa a chi si alza alle 5 di mattina, non va dato a chi passeggia» - AgenziaOpinione : UNIMPRESA * LEGGE DI BILANCIO 2022: « MANOVRA DA 23 MLN, SI VA DAL RIFINANZIAMENTO DELL’ECOBONUS FISCALE 110% – ALL… - Giovann00341278 : RT @gps72: L’italia è una repubblica fondata sul lavoro ma se c’é il reddito di cittadinanza non disdegna… vero #landini? Poi un po di nero… -