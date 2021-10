Quarta giornata Basket Serie A 2021/22 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Olimpia Milano e Virtus Bologna proseguono a braccetto il loro cammino anche dopo la . I meneghini hanno sconfitto nettamente Venezia per 93-68, rispondendo così ai felsinei che nell’anticipo di sabato si erano imposti a Trento..Negli altri match, Sassari sbanca Treviso 71-64, mentre Pesaro cede a Tortona 90-81. Primo sorriso per Brescia contro Napoli 98-88, Cremona stende Varese 94-78, Brindisi batte La Fortitudo, come Reggio Emilia contro Trento. : i risultati Happy Casa Brindisi-Fortitudo Bologna 105-93 Unahotels Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino 74-78 Virtus Segafredo Bologna-Allianz Trieste 94-79 Nutribullet Treviso-Banco di Sardegna Sassari 64-71 Carpegna Prosciutto Pesaro-Bertram Derthona 81-90 Germani Brescia-Gevi Napoli 98-88 Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese 94-78 Ax Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia 93-68 La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Olimpia Milano e Virtus Bologna proseguono a braccetto il loro cammino anche dopo la . I meneghini hanno sconfitto nettamente Venezia per 93-68, rispondendo così ai felsinei che nell’anticipo di sabato si erano imposti a Trento..Negli altri match, Sassari sbanca Treviso 71-64, mentre Pesaro cede a Tortona 90-81. Primo sorriso per Brescia contro Napoli 98-88, Cremona stende Varese 94-78, Brindisi batte La Fortitudo, come Reggio Emilia contro Trento. : i risultati Happy Casa Brindisi-Fortitudo Bologna 105-93 Unahotels Reggio Emilia-Dolomiti Energia Trentino 74-78 Virtus Segafredo Bologna-Allianz Trieste 94-79 Nutribullet Treviso-Banco di Sardegna Sassari 64-71 Carpegna Prosciutto Pesaro-Bertram Derthona 81-90 Germani Brescia-Gevi Napoli 98-88 Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese 94-78 Ax Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia 93-68 La ...

