NBA 2021/2022, opening night: programma, orari e tv prima notte di partite (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il countdown è finito. Grande attesa per la stagione regolare di Nba, archiviata la pre-season. La stagione avrà inizio ufficialmente nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre. Spazio al confronto tra i Milwaukee Bucks e i Brooklyin Nets dalle 01:30 di notte, prima del turno di Los Angeles Lakers e Golden State Warriors in campo alle 04:00. Attesa su Sky Sport che detiene i diritti: potrete seguire le partite dell'opening night su Sky Sport NBA senza dimenticare lo streaming offerto dalla piattaforma Sky Go, oltre che, dietro abbonamento, da NBA League Pass. notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre Ore 01:30, Milwaukee Bucks-Brooklyin Nets Ore 04:00, Los Angeles Lakers-Golden State Warriors SportFace.

