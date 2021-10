Michetti si congeda con un ultimo sfondone: 'L'esito delle elezioni è stato laconico...' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è congedato nello stesso modo con il quale si era presentato: con uno sfondone ed un uso vagamente (ma solo vagamente…) inappropriato della lingua italiana. 'L'esito delle elezioni è stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si èto nello stesso modo con il quale si era presentato: con unoed un uso vagamente (ma solo vagamente…) inappropriato della lingua italiana. 'L'...

Ultime Notizie dalla rete : Michetti congeda Michetti si congeda con un ultimo sfondone: 'L'esito delle elezioni è stato laconico...' Nel frattempo invece che i saluti romani (che tanto piaccioni tra alcuni suoi candidati) ci potremmo congedare da Michetti con un salutare "saluti lecedemoni". Laconici e che fanno tanto Laconia.

Michetti si congeda con un ultimo sfondone: "L'esito delle elezioni è stato laconico..." Il candidato di Giorgia Meloni saluta mestamente e con due frasette: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e la grande lealtà dei partiti che mi hanno sostenuto" ...

