Legge di bilancio, pronti 2 miliardi per pagare indennità e premi agli statali (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarebbero pronti 2 miliardi per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, di cui 1 miliardo in più alla scuola. Questi soldi andrebbero a sommarsi rispetto ai 5 miliardi stanziati nella precedente Legge di bilancio, che potrebbero portare aumenti contrattuali di più di 100 euro a dipendente pubblico. Per Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, si tratta di “un buon segno”, ma occorre ricordare che “mancano almeno 4 miliardi per poter recuperare il costo della vita negli ultimi 13 anni”. “I prezzi al consumo sono saliti – ricorda il sindacalista – ma gli stipendi sono rimasti fermi, nonostante il contratto firmato per il triennio 2016-2018, che è invenuto dopo quasi dieci anni di blocco contrattuale”. “I 2 miliardi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarebberoper il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, di cui 1 miliardo in più alla scuola. Questi soldi andrebbero a sommarsi rispetto ai 5stanziati nella precedentedi, che potrebbero portare aumenti contrattuali di più di 100 euro a dipendente pubblico. Per Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, si tratta di “un buon segno”, ma occorre ricordare che “mancano almeno 4per poter recuperare il costo della vita negli ultimi 13 anni”. “I prezzi al consumo sono saliti – ricorda il sindacalista – ma gli stipendi sono rimasti fermi, nonostante il contratto firmato per il triennio 2016-2018, che è invenuto dopo quasi dieci anni di blocco contrattuale”. “I 2...

