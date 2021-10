Insigne non può più essere il rigorista del Napoli, è entrato in un loop psicologico (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. Il Napoli primo in classifica con 8 vittorie su 8 partite. Vittoria ancora più importante perché abbiamo vinto come si suol dire una partita sporca. Attenzione vittoria sporca ma comunque meritata con un rigore sbagliato e un palo a portiere battuto oltre ad un altro paio di occasioni importanti mentre all’avversario abbiamo concesso solo una vera palla gol con un miracolo di Ospina. Guido – Il fascino del calcio è nel fatto che tutti possono battere tutti. Il Torino è una squadra, come tutte quelle guidate da Juric, difficile da affrontare, ben disposta in campo, grande vigore atletico, grande pressione alta e duelli cercati uomo contro uomo a tutto campo. Ma il Napoli ha ben giocato cercando di sfruttare la profondità che ci lasciavano i granata lanciando uno straordinario Osimhen. Pur con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cesare – Caro Guido salutiamo la capolista. Ilprimo in classifica con 8 vittorie su 8 partite. Vittoria ancora più importante perché abbiamo vinto come si suol dire una partita sporca. Attenzione vittoria sporca ma comunque meritata con un rigore sbagliato e un palo a portiere battuto oltre ad un altro paio di occasioni importanti mentre all’avversario abbiamo concesso solo una vera palla gol con un miracolo di Ospina. Guido – Il fascino del calcio è nel fatto che tutti possono battere tutti. Il Torino è una squadra, come tutte quelle guidate da Juric, difficile da affrontare, ben disposta in campo, grande vigore atletico, grande pressione alta e duelli cercati uomo contro uomo a tutto campo. Ma ilha ben giocato cercando di sfruttare la profondità che ci lasciavano i granata lanciando uno straordinario Osimhen. Pur con ...

