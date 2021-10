Il Codice della crisi e dell'insolvenza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Annamaria Villafrate - Cos'è rinviato al 16 maggio 2022 con decreto pubblicato sulla GU del 24 agosto 2021. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Annamaria Villafrate - Cos'è rinviato al 16 maggio 2022 con decreto pubblicato sulla GU del 24 agosto 2021.

Advertising

NazzarenoMi : RT @garosi_andrea: Quando vedo l'immagine dei due 'smartphone' che si appoggiano col codice e la scritta <Certificazione Valida> ?? vedo il… - 10also10 : RT @garosi_andrea: Quando vedo l'immagine dei due 'smartphone' che si appoggiano col codice e la scritta <Certificazione Valida> ?? vedo il… - garosi_andrea : Quando vedo l'immagine dei due 'smartphone' che si appoggiano col codice e la scritta <Certificazione Valida> ?? ve… - MarySpes : RT @martinacarletti: @themax82 Ma lo stesso ministero della sanità dice che il codice del mio test SALIVARE vale in Italia e in Europa esat… - AndreaMarano11 : RT @lastoriadioggi: Fino al 1889 in Italia lo sciopero era un reato, con la riforma del codice penale su proposta di Giuseppe Zanardelli, e… -