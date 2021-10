Esce di casa e trova l'auto senza più le ruote: ladri in azione, rubati pneumatici e cerchi in lega (Di lunedì 18 ottobre 2021) LORETO - Mattoni usati a mo' di cric per sollevare l'auto e poi via le ruote, una dietro l'altra: un gioco da ragazzi. Facile immaginare la reazione del proprietario: ieri mattina il 50enne è uscito ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 ottobre 2021) LORETO - Mattoni usati a mo' di cric per sollevare l'e poi via le, una dietro l'altra: un gioco da ragazzi. Facile immaginare la redel proprietario: ieri mattina il 50enne è uscito ...

Advertising

patriziacpepe1 : RT @FondazioneAVSI: #Haiti: rapito un gruppo di missionari americani. 'C'è tanta paura e si esce di casa il minimo indispensabile. Quanto… - Sl921304 : RT @gkil_g: Buongiorno a chi fa della sua giornata un modo per andare avanti. A chi ogni giorno esce da casa col sorriso anche se dentro no… - MonasteroFJ : @tosi_mattia Quando la gente non esce mai di casa, immagina cose strane... - Brun0Parent : RT @PrincessIrene99: Quel coglione del mio schiavo editor anche oggi esce domani?? Mentre io sarò in giro a divertirmi spendendo i “suoi”sol… - 57julijulia : RT @albertoni_laura: La gente esce di casa, aspetta ore , prende aerei e treni solo per tentare di incontrarti anche solo per un attimo .… -