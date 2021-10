Covid | Mattarella | “Contrastare deriva antiscientifica | violenza crea tristezza”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Occorre “lache si registra un po’ ovunque, anche nel nostro Paese, sia pure in piccole dosi, per fortuna. Unache mira a bloccare il futuro e porta a ricondurre tutto al passato”. Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’università di Pisa. “Abbiamo attraversato un periodo lungo che non dobbiamo dimenticare – ha ribadito il capo dello Stato – anche per rispetto per i tanti morti che lo hanno caratterizzato: gli ospedali stracolmi di pazienti di, i sanitari generosamente impegnati fino allo stremo delle forze, i malati con altre patologie che non potevano essere ricoverati, accertamenti sanitari rinviati con grave pregiudizio ...