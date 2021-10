Continua la "sindrome da Green Pass": anche oggi aumentano i certificati di malattia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per il secondo giorno consecutivo i certificati di malattia sono più alti. L’Inps, alle 17 di oggi, ha ricevuto 152.780 certificati, con un incremento del 14,6% rispetto ai 133.270 raccolti alla stessa ora di lunedì scorso. Lo ha fatto sapere l’istituto. Venerdì scorso, il giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di Green Pass, i certificati di malattia arrivati all’Inps hanno registrato un aumento del 23% rispetto al venerdì precedente. In totale a segnalare la propria malattia sono stati 94.191 lavoratori, contro i 76.851 del venerdì precedente. L’aumento è stato inferiore alla media, ma comunque alto, tra i lavoratori pubblici (+18,3%), superati dai lavoratori ‘privati tutelati’ (+21,1%). Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per il secondo giorno consecutivo idisono più alti. L’Inps, alle 17 di, ha ricevuto 152.780, con un incremento del 14,6% rispetto ai 133.270 raccolti alla stessa ora di lunedì scorso. Lo ha fatto sapere l’istituto. Venerdì scorso, il giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo di, idiarrivati all’Inps hanno registrato un aumento del 23% rispetto al venerdì precedente. In totale a segnalare la propriasono stati 94.191 lavoratori, contro i 76.851 del venerdì precedente. L’aumento è stato inferiore alla media, ma comunque alto, tra i lavoratori pubblici (+18,3%), superati dai lavoratori ‘privati tutelati’ (+21,1%).

