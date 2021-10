Calciomercato Sampdoria, su Thorsby gli occhi di una big di Serie A (Di lunedì 18 ottobre 2021) Calciomercato Sampdoria, Thorsby piace ad un top club del campionato italiano. Ecco gli ultimi aggiornamenti L’Inter continua a guardare con grande interesse in casa Sampdoria in vista del prossimo mercato estivo per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto detto da Calciomercato.com, tra i club che monitorano Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe 1996, ci sono anche i nerazzurri, che potrebbero valutare il suo arrivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021)piace ad un top club del campionato italiano. Ecco gli ultimi aggiornamenti L’Inter continua a guardare con grande interesse in casain vista del prossimo mercato estivo per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto detto da.com, tra i club che monitorano Morten, centrocampista norvegese classe 1996, ci sono anche i nerazzurri, che potrebbero valutare il suo arrivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

