Basket in lutto: 32enne muore dopo un malore in campo a Reggio Calabria (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mondo del Basket in lutto per l'improvvisa morte di Haitem Jabeur Fathallah, 32 anni che militava nella Fortitudo Messina. Il cestista era in campo ieri pomeriggio con la sua squadra contro la Dierre Reggio, in una gara valida per il campionato di Serie C Gold di Basket. Al terzo minuto del terzo quarto, secondo alcuni testimoni, il giocatore ha iniziato a sentirsi male e ad avere difficoltà nei movimenti. Accasciatosi al suolo senza sensi è stato prontamente soccorso da alcuni medici presenti sugli spalti del Palalumaka di Reggio Calabria. Arresto cardiaco durante il tragitto in ospedale Gara sospesa per le cure del caso e poi appurata la gravità è stato immediatamente trasportato in ambulanza agli Ospedali riuniti della città. Ma a quanto pare durante il tragitto ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mondo delinper l'improvvisa morte di Haitem Jabeur Fathallah, 32 anni che militava nella Fortitudo Messina. Il cestista era inieri pomeriggio con la sua squadra contro la Dierre, in una gara valida per il campionato di Serie C Gold di. Al terzo minuto del terzo quarto, secondo alcuni testimoni, il giocatore ha iniziato a sentirsi male e ad avere difficoltà nei movimenti. Accasciatosi al suolo senza sensi è stato prontamente soccorso da alcuni medici presenti sugli spalti del Palalumaka di. Arresto cardiaco durante il tragitto in ospedale Gara sospesa per le cure del caso e poi appurata la gravità è stato immediatamente trasportato in ambulanza agli Ospedali riuniti della città. Ma a quanto pare durante il tragitto ...

Advertising

Nebrodinotizie : È morto in ospedale a Reggio Calabria Haitem Jabeur Fathallah, 32 anni, per un malore che lo ha colpito durante un… - infoitsport : Stroncato da un malore in campo a 32 anni, il basket in lutto - infoitsport : Basket in lutto: un 32enne stroncato da un malore in Serie C - LiveSicilia : Stroncato da un malore in campo a 32 anni, il basket in lutto - PFiamingo : Basket in lutto: un 32enne muore in campo in Serie C... -