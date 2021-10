Basket | EuroCup 2021 2022 | esordio difficile per Trento

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Al BLM Group Arena la squadra di Emanuele Molin sfiderà domani sera alle ore 20.00 la Joventut Badalona nel match valevole per la prima giornata dell’(girone A). Dopo le due vittorie consecutive in Serie A (contro Reggio Emilia e Cremona),è pronta per iniziare con il piede giusto in Europa. Dall’altra parte ci saranno gli spagnoli della Joventut Badalona (club dalla grande storia) che arriva a questo match dai 3 successi e 2 sconfitte nell’inizio di campionato. Coach Molin farà sicuramente affidamento ai top della sua squadra. Spazio dunque a Cameron Reynolds, Jordan Caroline, Diego Flaccadori (17 punti e 4/7 da tre nell’ultimo match) e Jonathan Williams. Per gli spagnoli invece saranno fondamentali le prestazioni del lungo Ante Tomic (un veterano dell’Eurolega che ha indossato le maglie di ...

