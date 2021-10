Ballottaggio elezioni 2021 | testa a testa finale | oggi i nuovi sindaci a Roma e Torino Crolla l’affluenza | -6%

Advertising

SkyTG24 : Ballottaggio elezioni Comunali, alle ore 12 affluenza definitiva al 9,73% - ItaliaViva : Iv, @matteorenzi : 'Le elezioni segnano la scomparsa di M5S'. E sul ballottaggio a Roma: 'Sosteniamo Gualtieri' - fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba farlo il M5s” - valkeasusi : @DanielePG_Z @MaMaurizi9 @borghi_claudio @todorov_denis Giusto, più corretto. Il mio sospetto è che Macron un vist… - Dorian221190 : RT @Corriere: Crolla l’affluenza: -8,4%. Oggi i nuovi sindaci a Roma e Torino. Seggi aperti dalle 7 a... -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio elezioni

Leggi ancheamministrative 2021, urne aperte fino alle 23 Alle 19 l'affluenza (63 Comuni ...Roma, hanno votato Gualtieri e Michetti Hanno votato i due sfidanti alper ...Il dato è in diminuzione rispetto alla stessa ora nel primo turno (46,84 %). I seggi si sono chiusi alle 23. Riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. Al secondo turno anche 10 capoluoghi di provincia: Roma,...L’affluenza alle urne alle ore 19 per i ballottaggi delle elezioni comunali si attestava al 26,71%. Tra le altre grandi città che vanno al ballottaggio per le elezioni comunali ci sono anche Benevento ...Non sembrano aver convinto molto gli elettori gli appelli ad andare a votare dei due candidati al ballottaggio alla carica di sindaco di Caravaggio. L’affluenza alle urne di ieri è stata bassa, persin ...