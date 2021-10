Ballottaggi Umbria 2021, a Città di Castello Luca Secondi nuovo sindaco (Di lunedì 18 ottobre 2021) Città di Castello (Perugia), 18 ottobre 2021 - Luca Secondi, candidato del centrosinistra , è il nuovo sindaco di Città di Castello dopo i risultati del Ballottaggio di lunedì 18 ottobre. Una vittoria ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 ottobre 2021)di(Perugia), 18 ottobre, candidato del centrosinistra , è ildididopo i risultati delo di lunedì 18 ottobre. Una vittoria ...

Advertising

LaNotiziaQuoti : I ballottaggi premiano il centrosinistra sia a Spoleto che a Città di Castello, confermando la linea emersa due set… - quot_umbria : Ballottaggi a Spoleto e Città di Castello: affluenze in calo e foto in cabina - CorriereUmbria : Buongiorno dalla redazione del Corriere dell'Umbria Ecco la prima pagina del giornale in edicola oggi Acquista qui… - Nazione_Umbria : Ballottaggi, affluenze in calo e foto in cabina - CorriereUmbria : Buongiorno dalla redazione del Corriere dell'Umbria Ecco la prima pagina del giornale in edicola oggi Acquista qui… -