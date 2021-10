Ballottaggi | in Toscana finisce 1-1

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Solo due itoscani, a Massarosa in Versilia e a Sansepolcro nell’Aretino, con giunte uscenti di centrodestra. Questo dopo che due domeniche fa Altopascio aveva eletto Sara D’Ambrosio del centrosinistra, dopo un lungo spoglio notturno delle schede. Nei testa a testa di questo fine settimana è finita 1-1. A Sansepolcro Fabrizio Innocenti del ricompattato centrodestra, con il 52,4%, ha battuto Andrea Mathias Laurenzi, con una affluenza oltre il 60%. Al contrario a Massarosa, con un’affluenza sotto il 60%, a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Con il voto dei ballottaggi di oggi, si è chiusa anche in Toscana la tornata delle elezioni amministrative di quest'anno. A tutti i sindaci, di nuova nomina o riconfermati, voglio esprimere i più sentiti e migliori ..."