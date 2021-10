Amici risponde alle polemiche sul “caso Malafemmena”: l’ironia in un post su Instagram (Di lunedì 18 ottobre 2021) Amici 21 ha la sua prima vera polemica. L’uso della canzone Malafemmena, famosissimo brano di Totò del 1951, usato per una coreografia eseguita in studio, ballerino del team di Raimondo Todaro, secondo il curatore del progetto Totò Poetry Culture, sarebbe stata censurata proprio nella parola Malafemmena. Amici ha scelto di replicare come sempre ufficialmente. La replica di Amici dopo il “caso Malafemmena“ “In questi giorni circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che ad Amici si sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò, Malafemmena. Una canzone che ad Amici è stata eseguita mille volte nel corso degli anni, con o senza la strofa contenente la parola ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021)21 ha la sua prima vera polemica. L’uso della canzone, famosissimo brano di Totò del 1951, usato per una coreografia eseguita in studio, brino del team di Raimondo Todaro, secondo il curatore del progetto Totò Poetry Culture, sarebbe stata censurata proprio nella parolaha scelto di replicare come sempre ufficialmente. La replica didopo il ““ “In questi giorni circola un’assurda polemica tra web e carta stampata, sull’eventualità che adsi sia sentita l’esigenza di censurare la canzone di Totò,. Una canzone che adè stata eseguita mille volte nel corso degli anni, con o senza la strofa contenente la parola ...

Advertising

frescacomelaria : @apaatica Ma se faccio storie negli amici più stretti, la vede e non risponde è un problema? ?? - Profilo3Marco : RT @AreYouReadyB: Non Michetti che risponde ad una domanda sui diritti civili parlando dei suoi amici spagnoli che per una settimana a Roma… - Diregiovani : A fare chiarezza sull’omissione, a detta di molti voluta, della parola ‘Malafemmina’(celebre brano di Totò), durant… - SlKim : Amici: -lo chiedo il numero di telefono ma la gente al 90% non risponde -la prenotazione con carta di credito non è… - gabri1967 : @cresce_m Strano piano il tuo… Annunci querele per chi ti insulta per una foto e insulti chi risponde con una foto… -