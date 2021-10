Un proiettile vagante uccide in Alabama un ragazzo nella sua stanza

Advertising

Globalist.it

Stava giocando con sul suo iPad il 13enne che è stato ucciso a Tuscaloosa, in Alabama, da un, esploso da un'auto in corsa, che l'ha raggiunto nella sua camera. "E' un omicidio insensato, ......colpito da una pallottolaesplosa da un'auto in corsa, che ha attraversato la finestra e lo ha raggiunto nella sua cameretta: il giovane stava giocando con il suo iPad quando illo ...Orrore negli Usa, dove un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato colpito da una pallottola vagante esplosa da un'auto in corsa, che ha attraversato la finestra e lo ha ...Stava giocando con sul suo iPad il 13enne che è stato ucciso a Tuscaloosa, in Alabama, da un proiettile, esploso da un'auto in corsa, che l'ha raggiunto nella sua camera. "E' un ...