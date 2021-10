Striscia la notizia nei guai: Ambra minaccia querele (Di domenica 17 ottobre 2021) Striscia, il Tapiro consegnato ad Ambra Angiolini ha scatenato gli avvocati dell’attrice. Dopo il servizio trasmesso dal tiggì satirico sulla consegna della famosa statuetta c’è stata un’alzata di scudi. Un clamore mediatico che ha spinto i legali della 43enne a valutare azioni giudiziarie contro Valerio Staffelli. Al centro della disputa la storia finita tra l’attrice romana e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Ambra Angiolini ed i suoi avvocati stanno valutando iniziative legali contro Striscia la notizia. Il servizio dell’inviato Valerio Staffelli con la consegna del Tapiro d’Oro all’attrice, per la storia ormai finita con Massimiliano Allegri, ha scatenato un putiferio. Un clamore per il quale l’ex volto di “Non è la Rai” ha disdetto anche alcuni suoi impegni che l’avrebbero vista ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 17 ottobre 2021), il Tapiro consegnato adAngiolini ha scatenato gli avvocati dell’attrice. Dopo il servizio trasmesso dal tiggì satirico sulla consegna della famosa statuetta c’è stata un’alzata di scudi. Un clamore mediatico che ha spinto i legali della 43enne a valutare azioni giudiziarie contro Valerio Staffelli. Al centro della disputa la storia finita tra l’attrice romana e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.Angiolini ed i suoi avvocati stanno valutando iniziative legali controla. Il servizio dell’inviato Valerio Staffelli con la consegna del Tapiro d’Oro all’attrice, per la storia ormai finita con Massimiliano Allegri, ha scatenato un putiferio. Un clamore per il quale l’ex volto di “Non è la Rai” ha disdetto anche alcuni suoi impegni che l’avrebbero vista ...

