Serie A | ufficiale un esonero | scelto il sostituto!

(Di domenica 17 ottobre 2021) La Salernitana, tramite un comunicato, ha esonerato Castori: il tecnico ha pagato la sconfitta subita dallo Spezia sabato, in rimonta. Il club campano, tuttavia, ha giàil sostituto e sarà Stefano Colantuono. Il tecnico ex Atalanta, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, firmerà in queste ore il contratto. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Salta la terza panchina in Serie A. Dopo Semplici (Cagliari) e Di Francesco (Verona) tocca a Fabrizio Castori, esonerato dalla Salernitana.