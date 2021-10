Sciopero Fisi | disagi nelle scuole più piccole

Advertising

fanpage : Dietro lo sciopero dei #portualiTrieste c'è la Fisi, un sindacato #novax di cui fa parte il medico complottista Pas… - INPS_it : Informazione di servizio. L'Associazione Sindacale #FISI ha proclamato lo #sciopero generale di tutti i settori… - bertignac3 : @Musso___ Lo sciopero è coperto fino al 20 ottobre perché è quello organizzato da FISI . Bisogna avere pazienza . T… - fseviareggio : RT @iltirreno: Sindacato poco conosciuto proclama lo sciopero fino al 20. Le scuole più piccole a rischio chiusura all'improvviso https://t… - iltirreno : Sindacato poco conosciuto proclama lo sciopero fino al 20. Le scuole più piccole a rischio chiusura all'improvviso -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Fisi

A metà strada tra forma di protesta ed escamotage per limitare l'impatto economico dell'assenza dal lavoro, logenerale della "" sta avendo e potrebbe avere ancor più nei prossimi giorni, un impatto mascherato ma tangibile, sull'attività di molte aziende ed uffici pubblici del territorio: Comune ...Filomena Barbato, la dirigente, ha diffuso una lettera in cui si informano 'i genitori degli alunni' che una parte del personale (aderente al sindacato) è in- si legge nero su bianco - ...Niente David, oscurato per una domenica pomeriggio. Alle 14 chiude la Galleria dell'Accademia a Firenze per uno sciopero indetto dal sindaco Fisi contro il Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro ...Anche in Valdarno oggi è stato il primo giorno dall’entrata in vigore del decreto che fissa l’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Dagli enti pubblici alle aziende private, ...