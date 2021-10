Ruba, devasta, picchia. Ma il tunisino resta a piede libero (Di domenica 17 ottobre 2021) Lo straniero, senza fissa dimora, sta mettendo letteralmente a ferro e fuoco Fucecchio. Il modus operandi dell'uomo - che non può essere arrestato perché non è mai stato colto in flagranza di reato - è pressoché identico: sfonda con un tombino le vetrate delle attività e le saccheggia. In un caso ha colpito con un pugno una commessa. Forza Italia chiede a gran voce il daspo urbano Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Lo straniero, senza fissa dimora, sta mettendo letteralmente a ferro e fuoco Fucecchio. Il modus operandi dell'uomo - che non può essere arto perché non è mai stato colto in flagranza di reato - è pressoché identico: sfonda con un tombino le vetrate delle attività e le saccheggia. In un caso ha colpito con un pugno una commessa. Forza Italia chiede a gran voce il daspo urbano

Advertising

Genomalieno : RT @Armada69895228: E' FUOR DI OGNI DUBBIO! DIVIDI ED IMPERA CHE SON TUTTI FASCISTI NON COME NOI.., ED INGRASSA, RUBA, STUPRA, VIOLENTA,SOT… - Armada69895228 : E' FUOR DI OGNI DUBBIO! DIVIDI ED IMPERA CHE SON TUTTI FASCISTI NON COME NOI.., ED INGRASSA, RUBA, STUPRA, VIOLENTA… -