Roma. Saltafila, ladri di portafogli e locali irregolari: 3 arresti e raffica di multe (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma – Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i controlli nelle aree archeologiche e di interesse e nei luoghi maggiormente frequentati durante la movida, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Tre persone sono finite in manette, due “Saltafila” abusivi sono stati sanzionati e quattro titolari di esercizi pubblici sono stati multati amministrativamente. Identificate 286 persone e eseguite verifiche su 89 veicoli. CONTROLLI NELLE AREE TURISTICHE DI INTERESSE CULTURALE I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno svolto verifiche nell’aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 17 ottobre 2021)– Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Gruppo dihanno intensificato i controlli nelle aree archeologiche e di interesse e nei luoghi maggiormente frequentati durante la movida, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità o degrado e per garantire una maggior percezione di sicurezza ai cittadini e ai turisti, italiani e stranieri, in visita nella Capitale. Tre persone sono finite in manette, due “” abusivi sono stati sanzionati e quattro titolari di esercizi pubblici sono stati multati amministrativamente. Identificate 286 persone e eseguite verifiche su 89 veicoli. CONTROLLI NELLE AREE TURISTICHE DI INTERESSE CULTURALE I Carabinieri della CompagniaSan Pietro hanno svolto verifiche nell’aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani ...

zazoomblog : Roma vendita di biglietti e tour turistici abusivi: sanzionati 2 ‘saltafila’ - #vendita #biglietti #turistici - CorriereCitta : Roma, vendita di biglietti e tour turistici abusivi: sanzionati 2 ‘saltafila’ - cipollina____ : RT @sushibox_: ?KICKIT EVENT ROMA ? PER CHI FOSSE INTERESSATO PUÒ CONTATTARMI IN PRIVATO PER LA ?LISTA SALTAFILA? ??LINK X ACQUISTARE IL… - sushibox_ : ?KICKIT EVENT ROMA ? PER CHI FOSSE INTERESSATO PUÒ CONTATTARMI IN PRIVATO PER LA ?LISTA SALTAFILA? ??LINK X ACQUI… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Saltafila Roma, vendita di biglietti e tour turistici abusivi: sanzionati 2 'saltafila' I Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno svolto verifiche nell'aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani e Castel Sant'Angelo. 'Saltafila' abusivi sanzionati in centro In questo ...

Weekend di controlli nelle zone della movida, 3 persone arrestate, multati anche 4 titolari di locali TRE PERSONE ARRESTATE E DUE "SALTAFILA" ABUSIVI SANZIONATI. MULTATI ANCHE I TITOLARI DI 4 LOCALI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE. ROMA " Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i controlli ...

Roma, vendita di biglietti e tour turistici abusivi: sanzionati 2 ‘saltafila’ Il Corriere della Città I Carabinieri della CompagniaSan Pietro hanno svolto verifiche nell'aree di interesse turistico comprese tra la Basilica San Pietro, i Musei Vaticani e Castel Sant'Angelo. '' abusivi sanzionati in centro In questo ...TRE PERSONE ARRESTATE E DUE "" ABUSIVI SANZIONATI. MULTATI ANCHE I TITOLARI DI 4 LOCALI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE." Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Gruppo dihanno intensificato i controlli ...