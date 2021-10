PSVITA Rilasciato Dink Smallwood HD v1 1 0-alpha

Leggi su gamesandconsoles

(Di domenica 17 ottobre 2021) Per concludere il fine settimana in bellezza e avete voglia ancora di giocare con la vostra console,lo sviluppatore NabsiYa ha appenaHD.HD è un gioco di ruolo insolito, un port open-source originariamentesu Android e altre piattaforme.In questo gioco invece di metterti nei panni di un mago, guerriero o ladro, come in altri giochi di questo genere, qui assumi il ruolo di un allevatore di maiali. E la tua missione principale è proprio quella: nutrire i maiali.Come ci si potrebbe aspettare, la storia del protagonista inHD ha una forte componente comica. E sebbene questo gioco sia ambientato in un mondo fantasy medievale, ci sono più barzellette che draghi. In effetti, la maggior ...