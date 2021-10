Non solo Covid. Arriva un autunno caldo per il Cremlino (Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre le polemiche sugli esiti elettorali sembrano esser scemate, lasciando comunque un segno profondo, nelle ultime settimane vi è una nuova ondata di contagi in Russia. Soltanto nell’ultima settimana, si son registrati 217.332 nuovi casi, portando il conteggio dei contagi a quasi 8 milioni (7.992.687) dall’inizio della pandemia, pari al 5.48% della popolazione russa. Va sottolineato come si tratti dei casi registrati, perché confrontando i dati con le statistiche fornite da Rosstat si può capire come in realtà il coronavirus abbia mietuto ben più vittime tra la popolazione. La nuova crescita dei contagi si accompagna ai problemi nella campagna vaccinale: al 15 ottobre, vi sono 47.558.639 vaccinati con entrambe le dosi, pari al 32.60% della popolazione, nonostante lo Sputnik V sia stato tra i primi vaccini ad essere impiegato nella lotta al Covid-19. Le misure di ... Leggi su formiche (Di domenica 17 ottobre 2021) Mentre le polemiche sugli esiti elettorali sembrano esser scemate, lasciando comunque un segno profondo, nelle ultime settimane vi è una nuova ondata di contagi in Russia. Soltanto nell’ultima settimana, si son registrati 217.332 nuovi casi, portando il conteggio dei contagi a quasi 8 milioni (7.992.687) dall’inizio della pandemia, pari al 5.48% della popolazione russa. Va sottolineato come si tratti dei casi registrati, perché confrontando i dati con le statistiche fornite da Rosstat si può capire come in realtà il coronavirus abbia mietuto ben più vittime tra la popolazione. La nuova crescita dei contagi si accompagna ai problemi nella campagna vaccinale: al 15 ottobre, vi sono 47.558.639 vaccinati con entrambe le dosi, pari al 32.60% della popolazione, nonostante lo Sputnik V sia stato tra i primi vaccini ad essere impiegato nella lotta al-19. Le misure di ...

