Milano | lite a coltellate | gravissima una donna di 32 anni

Ultime Notizie dalla rete : Milano lite Milano, accoltellata durante una lite: 32enne in gravi condizioni Una donna di 32 anni è ricoverata in pericolo di vita all'ospedale Niguarda per diverse ferite da arma da taglio riportate durante una lite scoppiata all'alba in zona corso Como a Milano. Le indagini sull'accoltellamento Dai primi accertamenti dei carabinieri, la vittima, poco dopo le 5, è rimasta coinvolta in una lite nata per cause ...

Milano choc, rissa nella notte: gravissima una ragazza di 32 anni. 'È in fin di vita' Leggi anche > Nella lite è rimasto ferito anche un ragazzo senegalese di 25 anni, trasportato in codice verde con una ferita d'arma da taglio alla gamba. La donna è di Segrate (Milano). Sul posto è ...

