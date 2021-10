Love is in the air, trame dal 18 al 23 ottobre: Aydan ucciderà Alexander? (Di domenica 17 ottobre 2021) Eda e Serkan saranno sempre più vicini a Love is in the air, come segnalano le trame dal 18 al 23 ottobre. Il giovane, infatti, organizzerà una festa in occasione del compleanno di Selin e questo deluderà Eda che, nel corso della serata, si allontanerà perdendosi nella neve. Quando la Atakan dovrà spegnere le candeline, si ritroverà da sola dal momento che Serkan e gli altri correranno a cercare la ragazza. Selin andrà in escandescenze e verrà consolata da Deniz; i due giovani finiranno per baciarsi. Più tardi, Eda, nel tentativo di trovare la collana con l'anello di Serkan, cadrà e si procurerà una ferita al ginocchio. L'imprenditore la soccorrerà e insieme andranno in una baita nelle vicinanze dove si addormenteranno e verranno sorpresi da Deniz e Selin. Quest'ultima andrà su tutte le furie. Love is in the air, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 ottobre 2021) Eda e Serkan saranno sempre più vicini ais in the air, come segnalano ledal 18 al 23. Il giovane, infatti, organizzerà una festa in occasione del compleanno di Selin e questo deluderà Eda che, nel corso della serata, si allontanerà perdendosi nella neve. Quando la Atakan dovrà spegnere le candeline, si ritroverà da sola dal momento che Serkan e gli altri correranno a cercare la ragazza. Selin andrà in escandescenze e verrà consolata da Deniz; i due giovani finiranno per baciarsi. Più tardi, Eda, nel tentativo di trovare la collana con l'anello di Serkan, cadrà e si procurerà una ferita al ginocchio. L'imprenditore la soccorrerà e insieme andranno in una baita nelle vicinanze dove si addormenteranno e verranno sorpresi da Deniz e Selin. Quest'ultima andrà su tutte le furie.is in the air, ...

Advertising

hottie_eee : @WE_THE_BOYZ NDJDJJDJSJJFFD. YOURE SO PRETTY KDKDDJDJDNDND I LOVE YOU I LOVE YOU JDJDDJFJDJJJDJFNDDJDJDJJSKD - senjus_gf : paimon si era proprio affezionata a ruu.. le lacrime davvero and i love how the traveler is taking care of her si v… - LoVolante : ?? Nuovo Podcast! 'Poesia della Settiomana:Atttraverso i miei occhi' / Poetry of the Week:'Courage'.' su @Spreaker… - fashionsoaptv : ??Usciti gli #AscoltiTV di sabato 16 OTTOBRE 2021. ?A sorpresa, Love is in the air (1.638.000) BATTE Scene da un m… - minfIwer : niente mi rende più felice dex stay che riempiono di complimenti gli skzini they deserve all the love in the world… -