Advertising

AnnalisaAntas : RT @petunianelsole: “La Grande Moschea della città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La Grande Moschea della Mecca è tornata a ospitare i fedeli senza limitazioni e distanziamento - ilpost : La Grande Moschea della Mecca è tornata a ospitare i fedeli senza limitazioni e distanziamento - FilippoGiov : RT @petunianelsole: “La Grande Moschea della città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte… - fraluca_pac : RT @petunianelsole: “La Grande Moschea della città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Moschea

Agenzia ANSA

Ladella città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte delle precauzioni anti Covid tra cui l'obbligo di distanziamento e i fedeli hanno ......di persone si sono radunate per seppellire le vittime di quest'ultimo attentato contro una. ... che costituisce il piùgruppo sciita in Afghanistan, non sono eventi nuovi per il Paese. ...Gli operai hanno rimosso i segni sul pavimento che servivano a far mantenere le distanze all'interno e intorno alla Grande Moschea, che e' costruita attorno alla Kaaba, oggetto di culto per i musulman ...La Grande Moschea della città santa musulmana della Mecca, in Arabia Saudita, ha rimosso a partire da oggi gran parte delle precauzioni anti Covid tra cui l'obbligo di distanziamento e i fedeli hanno ...